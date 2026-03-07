«Пари НН» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ
«Пари НН» обыгрывает «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.
Счет на 35-й минуте встречи открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа, замкнувший головой подачу с углового. На 62-й минуте преимущество дальним ударом удвоил полузащитник нижегородцев Лука Тичич.
На 80-й минуте пенальти реализовал Мартин Крамарич.
35-я минута: Адриан Бальбоа — 1:0
62-я минута: Лука Тичич — 2:0
80-я минута: Мартин Крамарич — 2:1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
15
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|1 : 1
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|2 : 1
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости