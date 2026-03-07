«Пари НН» — «Сочи»: видео голов матча РПЛ

«Пари НН» обыгрывает «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Счет на 35-й минуте встречи открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа, замкнувший головой подачу с углового. На 62-й минуте преимущество дальним ударом удвоил полузащитник нижегородцев Лука Тичич.

На 80-й минуте пенальти реализовал Мартин Крамарич.

35-я минута: Адриан Бальбоа — 1:0

62-я минута: Лука Тичич — 2:0

80-я минута: Мартин Крамарич — 2:1

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

