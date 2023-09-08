Попов: «Зенит» жирным чеком выбил у Изидора желание быть рядом с женой"

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

«Европа закрыта, играть хочет. То, что давил на то, что у него дома беременная жена... Сейчас понятно, что это лишь уловка, чтобы сбежать домой. А во Франции его уже никто не ждет, так как окно закрыто. «Зенит» быстро выбил из головы Изидора желание быть рядом с женой жирным чеком. Все в этом мире понятно — деньги решают», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» арендует 23-летнего француза с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Ранее агент футболиста заявлял, что Изидор хочет вернуться во Францию из-за беременности жены.