«Локомотив» объявил праздничный день, в который проведет набор в детские команды и организует матч ветеранов клуба

«Локомотив» объявил о проведении праздничного дня клуба.

День «Локомотива» пройдет в субботу, 9 сентября.

Сначала клуб проведет отбор детей в академию клуба, затем пройдет открытая тренировка с участием игроков основной и молодежной команды железнодорожников.

В конце мероприятия запланирован товарищеский матч между ветеранами и болельщиками «Локомотива». В смешанных командах сыграют Дмитрий Лоськов, Игорь Чугайнов, Заур Хапов, Алексей Поляков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сенников, Заза Джанашия и Нарвик Сирхаев.

С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте «Локомотива».