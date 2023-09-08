В «Нижнем Новгороде» сообщили, что Юран сегодня перенес операцию

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил об экстренной операции главного тренера Сергея Юрана в одной из клиник. Руководство клуба выразило поддержку специалисту.

«Будь здоров, Сергей Николаевич!

Сегодня ночью главный тренер футбольной команды «Пари НН» был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает», — говорится в Telegram-канале клуба.

Мелик-Гусейнов заявил, что специалист переведен в обычную палату и что ему понадобится несколько дней на восстановление.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.