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Попов: «Не уверен, что потери «Зенита» — это серьезный плюс для «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Небольшой шанс у «Спартака» есть, но у «Зенита» очень много квалифицированных футболистов — два-три состава. Они всегда тренируются в конкуренции друг с другом и всегда растут. Да, у них поначалу выстрелил Глушенков, но сейчас его нет — начнут забивать Кассьерра, Артур, возможно. Не уверен, что это серьезный плюс для «Спартака». Главный игрок — это, конечно, Вендел. Если его не будет, то будет тяжело. Он разгонял все атаки, мог придержать мяч, развернуть игру и открывался очень остро, стягивая на себя игроков соперника, за счет чего высвобождались другие зоны. Без него будет тяжело. Но мне все равно кажется, что выиграет «Зенит». Тем более, играют дома», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

«Зенит» после пяти туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 13 очками, «Спартак» с 10 баллами занимает четвертую строчку. Матч между командами состоится 24 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
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ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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