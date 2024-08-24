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Сегодня, 07:25

Рапопорт: «Латышонок и Максименко равноценны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сравнил голкиперов питерской команды и «Спартака» — Евгения Латышонка и Александра Максименко.

«Опыта больше у Максименко. Латышонок стремительно ворвался в РПЛ. Сейчас прилично играет, здорово отыграл за «Балтику» в прошлом сезоне. Они равноценны. Ляпы могут, конечно, допустить. У Максименко такое случается, но уже реже, он прибавил за последний год. Он стал лучше играть ногами. Латышонок набрал уверенности, все-таки «Зенит» не дает много создавать у своих ворот, поэтому пропустили один гол. В этой ситуации он предпочтительнее Максименко, мне кажется», — приводит слова Рапопорта Legalbet.

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа. За пять встреч чемпионата страны Латышонок пропустил один мяч, а Максименко — три.

Источник: Legalbet
Александр Максименко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
Леонид Рапопорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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