Рапопорт: «Латышонок и Максименко равноценны»

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сравнил голкиперов питерской команды и «Спартака» — Евгения Латышонка и Александра Максименко.

«Опыта больше у Максименко. Латышонок стремительно ворвался в РПЛ. Сейчас прилично играет, здорово отыграл за «Балтику» в прошлом сезоне. Они равноценны. Ляпы могут, конечно, допустить. У Максименко такое случается, но уже реже, он прибавил за последний год. Он стал лучше играть ногами. Латышонок набрал уверенности, все-таки «Зенит» не дает много создавать у своих ворот, поэтому пропустили один гол. В этой ситуации он предпочтительнее Максименко, мне кажется», — приводит слова Рапопорта Legalbet.

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа. За пять встреч чемпионата страны Латышонок пропустил один мяч, а Максименко — три.