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Сегодня, 19:47

Алексей Миранчук считает, что в РПЛ упал уровень мастерства

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своих проблемах в «Аталанте» и оценил уровень чемпионата России.

— У вас не так много игровой практики в «Аталанте». В связи с этим у вас завтра повышенная мотивация?

— Соглашусь, что у меня непростой период, мало практики. Спасибо, что переживаете, надеюсь, это искренне. Нужно всегда быть готовым, когда дадут шанс. У нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки.

— Есть мотивация доказывать что-то кому-то из «Аталанты»?

— Нет, конечно. Мотивация — играть в сборной. Давно не выходили на поле с братом.

— Как вам уровень РПЛ?

— Как по мне, упал уровень мастерства в чемпионате. Но мой брат как был хорош, так и остался, — сказал Миранчук.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном. Матч пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

16 октября сборная России команда Валерия Каприна встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Аталанта
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
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22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
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22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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