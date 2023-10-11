Личка: «Российские игроки хороши в работе — что им скажешь, то они и будут делать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о взаимодействии с российскими игроками.

«Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения. Вообще, я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся», — цитирует Личку Sport24.

46-летний чех возглавляет «Динамо» с лета этого года. Ранее Личка тренировал «Оренбург» и брестское «Динамо» в чемпионате Белоруссии.

После 11 туров «Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).