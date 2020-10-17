Алексей Маклаков: «Мозес профессионал высокого уровня. Ждите от «Спартака» сюрпризов и дальше»

Заслуженный артист РФ и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2).

— Пока сложно оценить игру Кокорина, — сказал Алексей Маклаков «СЭ». — Неплохо, но пока еще не в той форме, которую от него ожидали. Что касается Мозеса, то вообще сложно говорить, но видно, что он человек профессиональный. Находит точки, которые ему нужны для того, чтобы завершить атаку или начать ее. Это профессионал высокого уровня. Сам матч мне показался очень интересным, взрывным, ярким и практически непредсказуемым. «Спартак» стал крепкой и настоящей командой. Ждите сюрпризов дальше.

Я верил, что «Спартак» сможет отыграться после первого забитого гола «Химок», потому что у них все-таки класс выше и наличие игроков атакующих тоже выше. «Химки» мне кажутся очень серьезным клубом, но такая конкуренция в Москве высокая. Если говорить об игре «Спартака», тот тут могу выделить, наверно, всю атакующую линию, практически всю. Мне понравилось, как играл Кутепов, и Зобнин очень хорошо играл. На мой взгляд, все было неплохо, очень неплохо. (Екатерина Звенигородская)