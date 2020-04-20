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Алексей Игонин: «Можно не только чеканить туалетной бумагой и стричься налысо»

01:45
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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал, почему принял участие в благотворительной акции по поддержке пенсионеров Санкт-Петербурга. Сезон в РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

— Хотелось бы, чтобы любая благотворительная инициатива была поддержана на практике, — приводит слова Игонина Bobsoccer. — Мне кажется, можно не только чеканить туалетной бумагой и стричься налысо, но и оказывать реальную помощь. У меня была конкретная цель: на собственном примере объединить людей и направить их энтузиазм в единое русло. Но, к сожалению, некоторые СМИ и эту инициативу умудрились выставить в негативном свете.

Представляете! Рассказываю: пока мы ждали очередную фуру для разгрузки, мне позвонили из одного информационного издания. Я рассказал о том, чем мы занимаетесь, ну и добавил, что в перерыве развлекаемся чеканкой картонных коробок. Мы вместе посмеялись, но в итоге так и написали — мол, Игонин и Цветков в режиме самоизоляции пинают коробки. То есть то, что мы разгружаем фуры, никого не заинтересовало, а это отметили. В отзывах, естественно, прошлись по всему: и о моей должности, и нарушении карантина, и прочее, прочее, прочее. Однако я продолжу эту работу. СМИ? Искренне верю, что остаются издания, которых сейчас интересует не только трафик и клики, но и реальные события и поступки.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=538655

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