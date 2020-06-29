Алексей Игонин: «Что заставляет команды РПЛ играть с «Зенитом» в открытый футбол?»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы забили два гола с пенальти.

— Если сравнивать две последние игры «Зенита», то можно прийти к однозначному выводу: ЦСКА себя переоценил, хотя в Москве сказался эффект быстрого гола, — цитирует Игонина Bobsoccer. — «Крылья Советов» выбрали более верную тактику. «Зениту» с этим составом сложно играть в позиционном нападении, с Дзюбой вариативности в атаке не так много. Очень много зависит от позиции главного тренера соперников. Не понимаю, что заставляет играть с «Зенитом» в открытый футбол: собственные амбиции, уверенность в готовности своих футболистов?

Практика последних лет доказала: те, кто строго действует против «Зенита» в обороне, демонстрирует хорошую функциональную готовность и имеет в своем составе высококлассного вратаря, имеет гораздо больше шансов набирать очки, нежели делающие ставку на открытый футбол. Наверно, ЦСКА имел право сказать, что дома отталкивается от своей игры и не хочет подстраиваться под «Зенит», но, на мой взгляд, армейцы были объективно слабее перед игрой. В ЦСКА считали иначе? Ну, получите.

«Зениту» в чемпионате России все равно, с кем играть — петербуржцы постоянно могут позволить действовать себе в одном и том же ключе, совершенно не изучая манеру игры оппонента? Я вообще полагаю, что состав соперника тренеры «Зенита» могут узнать в предматчевой программке, ничего от этого не убудет, не прибудет.