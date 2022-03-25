Языджи убедил легионеров ЦСКА не покидать клуб

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи провел собрание с легионерами клуба и призвал их не уезжать из московской команды. Об этом сообщил в своей колонке для «СЭ» пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков.

По его информации, 25-летний турецкий футболист попросил иностранных игроков держаться вместе и бороться за самые высокие места в турнирах.

Армейцы арендовали Языджи у «Лилля» в январе 2022-го. В этом сезоне хавбек провел пять матчей за красно-синих, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

ЦСКА с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.