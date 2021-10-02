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Алексей Березуцкий о матче с «Краснодаром»: «Хорошо, что пенальти не было»

21:45
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (0:0) в 10-м туре Тинькофф РПЛ. Он прокомментировал момент, когда после консультации с ВАР не был назначен пенальти в ворота его команды.

— В последних матчах ЦСКА не пропускает. Как оцените игру центра обороны и разные сочетания?

— Сейчас многие современные команды играют две схемы в сезоне, мы не исключение. Я настраиваю ребят на то, что мы должны безболезненно переходить на тройку оборону. Я считаю это абсолютно нормальным. Если мы говорим по сегодняшней игре, по паре Бийол — Дивеев, то ребята смотрелись достаточно хорошо.

— Какие эмоции по неназначенному пенальти? О чем думали в тот момент? ВАР долго отсматривал эпизод.

— На самом деле, это реальность, с которой я столкнулся раньше, чем все чемпионаты России. Это происходит везде и повсеместно, не только, когда просматривают пенальти, но и когда просматривают, правильно ли был забит гол, а все голы просматривают. Да, это теряет какие-то эмоции, но такова жизнь. Ждал решение судьи, ВАР, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти не было.

— Как оцените игру Чалова в последних матчах? Реализация чуть подводит. Есть какие-то проблемы? Или просто неудачный отрезок сезона?

— Если мы говорим о последних двух играх, то с «Нижним» он играл достаточно хорошо, да, где-то не получилось реализовать моменты. Сегодня, но я еще не смотрел техническую запись, что гораздо важнее, он действовал хуже, но и на другой позиции и моментов у него сегодня было меньше, которые не реализовал. Не люблю говорить о нереализованных моментах. Меня больше волнует качество игры.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Краснодар» примет «Уфу».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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