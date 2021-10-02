Алексей Березуцкий о матче с «Краснодаром»: «Хорошо, что пенальти не было»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (0:0) в 10-м туре Тинькофф РПЛ. Он прокомментировал момент, когда после консультации с ВАР не был назначен пенальти в ворота его команды.

— В последних матчах ЦСКА не пропускает. Как оцените игру центра обороны и разные сочетания?

— Сейчас многие современные команды играют две схемы в сезоне, мы не исключение. Я настраиваю ребят на то, что мы должны безболезненно переходить на тройку оборону. Я считаю это абсолютно нормальным. Если мы говорим по сегодняшней игре, по паре Бийол — Дивеев, то ребята смотрелись достаточно хорошо.

— Какие эмоции по неназначенному пенальти? О чем думали в тот момент? ВАР долго отсматривал эпизод.

— На самом деле, это реальность, с которой я столкнулся раньше, чем все чемпионаты России. Это происходит везде и повсеместно, не только, когда просматривают пенальти, но и когда просматривают, правильно ли был забит гол, а все голы просматривают. Да, это теряет какие-то эмоции, но такова жизнь. Ждал решение судьи, ВАР, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти не было.

— Как оцените игру Чалова в последних матчах? Реализация чуть подводит. Есть какие-то проблемы? Или просто неудачный отрезок сезона?

— Если мы говорим о последних двух играх, то с «Нижним» он играл достаточно хорошо, да, где-то не получилось реализовать моменты. Сегодня, но я еще не смотрел техническую запись, что гораздо важнее, он действовал хуже, но и на другой позиции и моментов у него сегодня было меньше, которые не реализовал. Не люблю говорить о нереализованных моментах. Меня больше волнует качество игры.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Краснодар» примет «Уфу».