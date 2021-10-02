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Крыховяк — о судействе матча «Краснодара» с ЦСКА: «Там две руки и минимум один пенальти»

21:48
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Капитан «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что судьи должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).

«У каждой команды были шансы победить. Хорошая игра, но не хватило гола.

Это был чистый пенальти. Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз.

Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются... Но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти. Там две руки и минимум один пенальти», — сказал поляк в эфире «Матч Премьер».

 

ЦСКА - Краснодар

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Иван Шитик все материалы автора

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