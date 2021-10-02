Капитан «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что судьи должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).

«У каждой команды были шансы победить. Хорошая игра, но не хватило гола.

Это был чистый пенальти. Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз.

Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются... Но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти. Там две руки и минимум один пенальти», — сказал поляк в эфире «Матч Премьер».