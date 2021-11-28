Семак объяснил замену Кузяева в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены, который сделал по ходу матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:0).

«Замена Кузяева была плановой. По остальным заменам мы смотрели по ситуации, в какие зоны нужно укрепление. Мне кажется, сегодня не хватало свежести. Был тяжелый день. Стоит отметить игроков соперника, они много двигались, здесь тяжело любой команде», — отметил тренер.