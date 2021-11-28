Семак объяснил замену Кузяева в матче с ЦСКА
22:21
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены, который сделал по ходу матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:0).
«Замена Кузяева была плановой. По остальным заменам мы смотрели по ситуации, в какие зоны нужно укрепление. Мне кажется, сегодня не хватало свежести. Был тяжелый день. Стоит отметить игроков соперника, они много двигались, здесь тяжело любой команде», — отметил тренер.
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю