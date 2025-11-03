Мостовой — об Абаскале, Мусаеве и Шпилевском: «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что никто не уходил из «Спартака» обиженным.

«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю. Если вы кого-то хотите проверить, например Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты. Конечно, бывают исключения — иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы. Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.