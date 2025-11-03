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Мостовой — об Абаскале, Мусаеве и Шпилевском: «За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что никто не уходил из «Спартака» обиженным.

«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю. Если вы кого-то хотите проверить, например Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты. Конечно, бывают исключения — иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы. Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Александр Мостовой
Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Шпилевский
Гильермо Абаскаль
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«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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