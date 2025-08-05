Тюкавин назвал медиаактивность частью работы футболиста: «Ее тоже надо делать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в клубе.

— Твоя роль в клубе после травмы немного изменилась: ты участвуешь во многих медиаактивностях.

— Да, это так. Появилось больше времени, меньше привязан к расписанию команды. И хорошо, что есть такие поездки. Хотел бы сказать спасибо компании Changan, машинами которой в клубе очень довольны — на них ездят некоторые игроки, члены тренерского и медицинского штаба, руководство. Компания пригласила нас и совместно с клубом все организовала. Все было на высшем уровне: встретили отлично, все это время везде сопровождали. Так что все понравилось.

Что касается медиа, то бывает прикольно участвовать. Это тоже часть работы, профессии, ее тоже надо делать. Когда есть возможность, когда есть время, почему нет.

