Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (1:1). Хавбек стал автором единственного мяча подмосковной команды.

— Хотели выиграть, вели, но, к сожалению пропустили. но ничья на выезде — не самый плохой вариант, — сказал Трошечкин в эфире «Матч премьер». — Надо дальше двигаться, набирать очки. наверное, нам опыта не хватило в премьер-лиге. Добавить в реализации, и все будет нормально. Набрали первые очки, уже не ноль. Движемся дальше.