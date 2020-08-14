РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Трошечкин: «Ничья на выезде — не самый плохой вариант. Надо дальше набирать очки»

22:36

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (1:1). Хавбек стал автором единственного мяча подмосковной команды.

— Хотели выиграть, вели, но, к сожалению пропустили. но ничья на выезде — не самый плохой вариант, — сказал Трошечкин в эфире «Матч премьер». — Надо дальше двигаться, набирать очки. наверное, нам опыта не хватило в премьер-лиге. Добавить в реализации, и все будет нормально. Набрали первые очки, уже не ноль. Движемся дальше.

Сочи — Химки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир