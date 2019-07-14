Александр Точилин: "В соцсетях момент с Жиго и Песеговым уже стал мемом"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин в интервью "СЭ" объяснил, почему на пресс-конференции после скандального матча 1-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1) не стал говорить о судействе Владимира Москалева.

– На пресс-конференции вы ни словом ни обмолвились о судействе Владимира Москалева. Осознанно?

– Да. Просто не видел смысла об этом говорить.

– Но почему?!

– Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя… Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу – все ошибки были в одну сторону.

Что ж, нам, дебютантам премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня "Спартака". Ладно…

– Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?

– Нет. В штрафной – жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство – но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.

– Куда же смотрел Москалев?

– Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся…

– Вам-то не до смеха. Три очка "Сочи" никто не вернет.

– Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину. (Александр Кружков)​

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