Александр Соболев оценил вклад Тедеско в свой прогресс
14:35
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Доменико Тедеско.
— Оцените вклад Тедеско в ваш прогресс? Что вы ему сказали на прощание?
— Сказал спасибо за сезон. Благодаря ему я попал в «Спартак». Прибавил в физических кондициях, у него очень тяжелые тренировки.
— Хотите поехать поиграть в Европу?
— Многие наши ребята хотят. Для любого футболиста большие турниры — трамплин. Сейчас нет никаких предложений, поэтому говорить не о чем.
— Как оцените нового тренера «Спартака»?
— Знаю только, что он тренировал «Бенфику», сейчас я в сборной, не думаю о клубных делах. Когда вернусь, тогда будем знакомиться.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 12885Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
Смертельное сальто: Видео момента жесткого ДТП, закончившегося гибелью одного из старейших байкеров страны
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю