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Александр Соболев оценил вклад Тедеско в свой прогресс

14:35
Доменико Тедеско и Александр Соболев (№7). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Александр Соболев (№7). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Доменико Тедеско.

— Оцените вклад Тедеско в ваш прогресс? Что вы ему сказали на прощание?

— Сказал спасибо за сезон. Благодаря ему я попал в «Спартак». Прибавил в физических кондициях, у него очень тяжелые тренировки.

— Хотите поехать поиграть в Европу?

— Многие наши ребята хотят. Для любого футболиста большие турниры — трамплин. Сейчас нет никаких предложений, поэтому говорить не о чем.

— Как оцените нового тренера «Спартака»?

— Знаю только, что он тренировал «Бенфику», сейчас я в сборной, не думаю о клубных делах. Когда вернусь, тогда будем знакомиться.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21