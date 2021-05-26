Александр Соболев оценил вклад Тедеско в свой прогресс

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Доменико Тедеско.

— Оцените вклад Тедеско в ваш прогресс? Что вы ему сказали на прощание?

— Сказал спасибо за сезон. Благодаря ему я попал в «Спартак». Прибавил в физических кондициях, у него очень тяжелые тренировки.

— Хотите поехать поиграть в Европу?

— Многие наши ребята хотят. Для любого футболиста большие турниры — трамплин. Сейчас нет никаких предложений, поэтому говорить не о чем.

— Как оцените нового тренера «Спартака»?

— Знаю только, что он тренировал «Бенфику», сейчас я в сборной, не думаю о клубных делах. Когда вернусь, тогда будем знакомиться.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)