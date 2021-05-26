Онопко высказал удивление по поводу ухода из ЦСКА Василия Березуцкого

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью для программы «На троих с Рабинером» высказал свое отношение к началу работы Ивицы Олича во главе красно-синих.

— Начал-то Олич с трех побед, вот только над аутсайдерами.

— Да, над «Тамбовом», «Ротором» и на Кубок — «Арсеналом», тремя худшими командами сезона в РПЛ. А потом последовали поражения от «Сочи», «Локомотива», «Спартака», ничья с «Уфой». И с каждой игрой становилось все хуже и хуже. А все потому, что убрали Ермаковича с Зубиком, ушел в «Краснодар» и Василий Березуцкий. Остался из всего тренерского штаба только Алексей, который тоже появился там только по ходу сборов.

Другие помощники у Олича — только иностранцы. В результате что получилось — главный тренер никогда в этой роли не был, почти все ассистенты, которые могли что-то подсказать, ушли. Плюс травматизм, из-за которого на скамейке порой было по четыре-пять человек. Все это повлияло на концовку сезона.

— Как дальше быть с Оличем?

— Нужно посмотреть на команду после того, как он проведет полноценные сборы. И после приобретений, с ним согласованных. Он работал только помощником в сборной Хорватии, но отношусь к этому спокойно. Каждый где-то когда-то начинает. Правда, не в таких командах. Олег Романцев, чтобы попасть в «Спартак», прошел через «Красную Пресню» и «Спартак» из Орджоникидзе, тот же Гончаренко — через БАТЭ, «Кубань», «Урал»...

Повторяю, для клуба было очень важно, чтобы остались помощники. Для меня непонятно, почему ушел Василий. Вообще, много перестановок и вообще всяких действий в ЦСКА начиная с декабря выглядели для меня как-то... не по-футбольному.

— Назначение Олича выглядело для меня как-то не по-гинеровски. Не в его стиле.

— Мне тоже кажется, что Евгений Леннорович не мог принять такое решение. Но опять же — это мне кажется. Мы не знаем, что было внутри. Раньше последнее слово в ЦСКА всегда говорил Гинер. Конечно, он советовался с главным тренером, будь то Газзаев, Слуцкий или Гончаренко, по трансферам, но даже мое приглашение — это Гинер. И без него не было ни одного назначения — не только главного тренера, но и помощников, врачей, массажистов, администраторов. Ни одного.

(Игорь Рабинер)