«Краснодар» разгромил «Зенит» в зимнем турнире РПЛ

«Краснодар» победил «Зенит» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

Счет на 34-й минуте открыл Мозес Кобнан Дэвид. На 54-й минуте преимущество «быков» удвоил 18-летний Артем Хмарин, а 17-летний Эльдар Гусейнов установил окончательный счет спустя три минуты.

В заключительном матче зимнего турнира РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретится с московским «Динамо». Обе игры пройдут 10 февраля.