Александр Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», рассказал о первых днях в московском клубе.

— Прошел уже месяц, как я в «Спартаке», — приводит слова

Соболева официальный сайт клуба. — Этого хватило, чтобы освоиться и понять, чего от меня хочет тренер. Надеюсь, буду выполнять все его требования. Важно, что удалось начать с победы над «Динамо».

— Как восприняли новость о том, что можете стать игроком «Спартака»?

— Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?» И буквально через неделю раздался звонок (смеется).

— Каким было ваше отношение к красно-белым, когда играли за другие команды?

— Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в премьер-лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.

— Как вас приняла команда? С кем сразу сдружились?

— Чувствую, что окончательно влился в команду. Приняли отлично. Я уже знал многих: Джикию, Бакаева, Гулиева, Мирзова, Рассказова, Гапонова, Максименко. Да почти всех! Так что трудностей не возникло.