«Ахмат» и «Зенит» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и грозненцев. Следить за основными событиями игры «Ахмат» — «Зенит» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

В первых трех турах РПЛ «Зенит» набрал пять очков, «Ахмат» потерпел три поражения. 30 июля «Зенит» победил «Ахмат» в Грозном со счетом 2:1 в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.