Шикунов — о победе «Спартака»: «Жаль тренера «Акрона». Как можно на своем ауте получить пенальти?!»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе красно-белых над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

— С этим «Спартаком» не соскучишься?

— Да уж... На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.

— Наиграли в итоге на победу?

— Да как сказать... Выкарабкались ведь не они. «Акрон» подарил «Спартаку» победу.

— Подарил?

— Ну а как? Давайте разберем забитые голы. Первый мяч. Куда хозяева полетели при счете 2:0? Зачем так оголили тылы? Получилась атака «два в два». Где опорники были, где защитники гуляли? Грубейшая ошибка! Второй гол — Джурасович «удружил», головой в свои ворота.

— А третий?

— Это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...

— Но ведь этими подарками нужно было еще и воспользоваться.

— Здесь к «Спартаку» вопросов нет. Реализовали то, что им дали. Но по своей игре красно-белые, на мой взгляд, не заслужили эту победу.