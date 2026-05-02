Шикунов: «Третье место для «Спартака» — ни о чем. Пусть Карседо Кубок выиграет»

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» признался, что пока не готов оценивать работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

— При каком условии работу Карседо в первые полгода в «Спартаке» можно будет признать успешной? Третье место и Кубок?

— Про третье место даже не говорите...

— Почему?

— Ну а что это такое? Для «Спартака» третье место — ни о чем! В свое время бронза вообще считалась провалом! Нужны титулы, трофеи. Так что пусть Карседо выиграет Кубок. В целом я не разделял восторгов по поводу последних побед «Спартака».

— Вот как?

— А разве «Спартак» так легко и уверенно разобрался с «Пари НН»? Первым пропустил, испытывал определенные проблемы. А вспомните победный гол Романа Зобнина. Помог рикошет. В Самаре, получается, все вернулось. Двойной рикошет.

Так что не могу сказать, что все команде Карседо дается легко. Нет. Можно назвать лишь игру с «Ахматом». А в остальном... Дома уступили «Краснодару», на выезде поделили очки с «Ростовом». А как вам валидольный поединок с «Акроном»?

— Веселый матч.

— Три пропустили, четыре забили... До положительных оценок работы тренерского штаба красно-белых еще очень далеко! Проблем хватает. Пропускать в каждом матче...