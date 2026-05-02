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2 мая, 09:45

Шикунов: «Третье место для «Спартака» — ни о чем. Пусть Карседо Кубок выиграет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» признался, что пока не готов оценивать работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

— При каком условии работу Карседо в первые полгода в «Спартаке» можно будет признать успешной? Третье место и Кубок?

— Про третье место даже не говорите...

— Почему?

— Ну а что это такое? Для «Спартака» третье место — ни о чем! В свое время бронза вообще считалась провалом! Нужны титулы, трофеи. Так что пусть Карседо выиграет Кубок. В целом я не разделял восторгов по поводу последних побед «Спартака».

— Вот как?

— А разве «Спартак» так легко и уверенно разобрался с «Пари НН»? Первым пропустил, испытывал определенные проблемы. А вспомните победный гол Романа Зобнина. Помог рикошет. В Самаре, получается, все вернулось. Двойной рикошет.

Так что не могу сказать, что все команде Карседо дается легко. Нет. Можно назвать лишь игру с «Ахматом». А в остальном... Дома уступили «Краснодару», на выезде поделили очки с «Ростовом». А как вам валидольный поединок с «Акроном»?

— Веселый матч.

— Три пропустили, четыре забили... До положительных оценок работы тренерского штаба красно-белых еще очень далеко! Проблем хватает. Пропускать в каждом матче...

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Жедсон Фернандеш в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:2) 1&nbsp;мая.«Жедсон — лишний игрок. Купили Ливая — прибили Угальде...» Шикунов — о поражении «Спартака»

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Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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