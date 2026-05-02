Губернатор Федорищев объяснил, почему снизил свою медийную активность в вопросах футбола

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему стал меньше высказываться на тему футбола.

«Все очень просто. При начале работы было много вопросов в управлении. Мы его меняли целенаправленно по тем направлениям, которые тогда обсуждали и озвучивали. Сейчас управление настроено, поэтому нет необходимости для каких-то пересмотров стратегических решений. Я слежу за «Крыльями» как болельщик. Всегда, когда идет игра выездная или домашняя, которую не могу посетить, включаю трансляцию на планшете. Будет больше свободного времени, буду чаще приходить. Но сейчас так много задач оперативных в нашей работе, что уверен, что профессиональная команда и без нашего лишнего внимания справится с поставленными задачами», — сказал Федорищев «СЭ».

В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 миллионов рублей, которые, по его словам, могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В феврале 2026 года в МВД Самарской области подтвердили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе.

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