Федорищев о статусе уголовных дел: «Ведется работа правоохранительными органами»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о статусе уголовных дел, возбужденных по его инициативе.

«Есть публичные сведения, которые доведены. А то, что не доведено, думаю, что до сих пор остается... Ведется работа правоохранительными органами. По какому конкретно делу продолжает вестись работа? Не могу сказать. Это работа правоохранительных органов», — сказал Федорищев «СЭ».

В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 миллионов рублей, которые, по его словам, могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В феврале 2026 года в МВД Самарской области подтвердили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе.