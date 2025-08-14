Тренер молодежки «Зенита» сравнил Шилова с Пиняевым
Старший тренер «Зенита» — м Александр Селенков в интервью «СЭ» рассказал, что 17-летний вингер Вадим Шилов напоминает ему игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.
— На летних сборах Шилов и Кондаков впервые тренировались под руководством Семака. Вы удивились их резкому взлету?
— И да, и нет. По Шилову видно, что он по-хорошему наглый. Атакующий игрок должен быть таким, уверенным в себе. Вадик и в тренировочном процессе, и тем более в играх это постоянно показывает. Он уже перерос уровень МФЛ, забил 15 мячей за первый круг. Что касается Кондакова, то на турнире в Бразилии в декабре нам сначала показалось, что он не очень хорошо выглядел. Но поверили, в частности, Андрей Сергеевич Аршавин принимал решение. И со временем уже на сборах мы увидели, что Данька действительно начал прибавлять и стал одним из лидеров. Он на самом деле очень умный футболист — это редкость. Принимает нестандартные решения, удивляет. Бывает, что даже в игре подбегает и спрашивает что-то. Он какую-то ситуацию видит и говорит: «Николаич, как здесь сыграть правильно?» То есть Данька сам видит проблему, например, и пытается ее решить через подсказки. Для игрока центра поля у него хорошие качества.
— Сильно перехваливать не хочется, но вы можете уже их с кем-то сравнить?
— По манере игры Шилов немножко Пиняева напоминает. Такой же взрывной, быстрые ноги, похожие антропометрические данные. По Кондакову трудно сказать... все-таки надеюсь, что мы кого-то будем в дальнейшем сравнивать с Кондаковым, — сказал Селенков «СЭ».
Во вторник, 12 августа, Шилов дебютировал за «Зенит» в матче Кубка России с «Рубином». Он вышел на замену на 66-й минуте, заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра, а затем забил третий гол. Воспитаннику сине-бело-голубых 17 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2