Тренер молодежки «Зенита» сравнил Шилова с Пиняевым

Старший тренер «Зенита» — м Александр Селенков в интервью «СЭ» рассказал, что 17-летний вингер Вадим Шилов напоминает ему игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

— На летних сборах Шилов и Кондаков впервые тренировались под руководством Семака. Вы удивились их резкому взлету?

— И да, и нет. По Шилову видно, что он по-хорошему наглый. Атакующий игрок должен быть таким, уверенным в себе. Вадик и в тренировочном процессе, и тем более в играх это постоянно показывает. Он уже перерос уровень МФЛ, забил 15 мячей за первый круг. Что касается Кондакова, то на турнире в Бразилии в декабре нам сначала показалось, что он не очень хорошо выглядел. Но поверили, в частности, Андрей Сергеевич Аршавин принимал решение. И со временем уже на сборах мы увидели, что Данька действительно начал прибавлять и стал одним из лидеров. Он на самом деле очень умный футболист — это редкость. Принимает нестандартные решения, удивляет. Бывает, что даже в игре подбегает и спрашивает что-то. Он какую-то ситуацию видит и говорит: «Николаич, как здесь сыграть правильно?» То есть Данька сам видит проблему, например, и пытается ее решить через подсказки. Для игрока центра поля у него хорошие качества.

— Сильно перехваливать не хочется, но вы можете уже их с кем-то сравнить?

— По манере игры Шилов немножко Пиняева напоминает. Такой же взрывной, быстрые ноги, похожие антропометрические данные. По Кондакову трудно сказать... все-таки надеюсь, что мы кого-то будем в дальнейшем сравнивать с Кондаковым, — сказал Селенков «СЭ».

Во вторник, 12 августа, Шилов дебютировал за «Зенит» в матче Кубка России с «Рубином». Он вышел на замену на 66-й минуте, заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра, а затем забил третий гол. Воспитаннику сине-бело-голубых 17 лет.