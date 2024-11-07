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Рязанцев: «Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Рязанцев оценил свою футбольную карьеру.

«Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. У меня были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки. Наверное, это отображает наше время», — приводит Metaratings.ru слова Рязанцева.

Также он ответил, готов ли в ближайшее время к открытию пирожковой.

«Я не зарекаюсь, все возможно. Но я понимаю, что если что-то открывать, то надо уходить в это дело целиком. Пока я к такому не готов», — добавил экс-футболист.

В 2012 году после поражения от «Амкара» Рязанцев, который на тот момент выступал за «Рубин», отказался общаться с журналистами, объяснив это фразой «Извините, пирожки».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
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 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
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 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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