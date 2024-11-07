Рязанцев: «Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл»

Бывший полузащитник «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Рязанцев оценил свою футбольную карьеру.

«Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. У меня были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки. Наверное, это отображает наше время», — приводит Metaratings.ru слова Рязанцева.

Также он ответил, готов ли в ближайшее время к открытию пирожковой.

«Я не зарекаюсь, все возможно. Но я понимаю, что если что-то открывать, то надо уходить в это дело целиком. Пока я к такому не готов», — добавил экс-футболист.

В 2012 году после поражения от «Амкара» Рязанцев, который на тот момент выступал за «Рубин», отказался общаться с журналистами, объяснив это фразой «Извините, пирожки».