Сегодня, 09:46

Александр Мостовой о «Динамо»: «Меня там точно не будет»

Анастасия Пилипенко

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой рассказал, что не готов возглавить «Динамо».

«Гусев уже назначен, пусть работает, — цитирует Мостового ТАСС. — Меня там точно не будет. А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений».

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября. Он возглавил команду в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

56-летний специалист намерен снова полностью сосредоточиться на работе в сборной России. В национальной команде Карпин работает с 2021 года.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • Армеец

    Пусть работает...изрек Царь! Но не про себя...!!!!!!

    18.11.2025

  • За спорт!

    А где тогда?

    18.11.2025

  • Gordon

    Последняя надежда болельщиков "Динамо" рухнула )

    18.11.2025

  • imperiasporta

    Футболист был не плохим , но чесать он может ещё лучше!

    18.11.2025

  • Владимир К.

    А мы все так ждали...

    18.11.2025

  • hant64

    Саша, дык тебя нигде не будет. Язык твой - враг твой.

    18.11.2025

