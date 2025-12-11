Мостовой — о работе Шпилевского в «Пари НН»: «Он зазвездился. Не знаю, кто он такой»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах «Пари НН» в этом сезоне РПЛ и работе главного тренера команды Алексея Шпилевского.
«Выиграли нижегородцы последние матчи. Но так и будут бороться внизу. Какая разница, с кем команда будет на сборах? Шпилевский зазвездился, начали его везде показывать. Бред какой-то нес. Хорошо, что выиграли последние два матча, но мы тоже видели, как это было в Махачкале — судья ошибся. Все равно «Пари НН» будет внизу. С Шпилевским или без него. Не знаю, кто он такой, как и все люди», — сказал Мостовой «СЭ».
Нижегородская команда с 14 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года, до этого он с 2022-го работал в «Арисе». С командой из Лимасола белорусский специалист стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23 и взял Суперкубок страны-2023. Также Шпилевский выигрывал чемпионат Казахстана (2020) вместе с «Кайратом», в котором работал с 2018-го по 2021 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1