Мостовой — о работе Шпилевского в «Пари НН»: «Он зазвездился. Не знаю, кто он такой»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах «Пари НН» в этом сезоне РПЛ и работе главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«Выиграли нижегородцы последние матчи. Но так и будут бороться внизу. Какая разница, с кем команда будет на сборах? Шпилевский зазвездился, начали его везде показывать. Бред какой-то нес. Хорошо, что выиграли последние два матча, но мы тоже видели, как это было в Махачкале — судья ошибся. Все равно «Пари НН» будет внизу. С Шпилевским или без него. Не знаю, кто он такой, как и все люди», — сказал Мостовой «СЭ».

Нижегородская команда с 14 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года, до этого он с 2022-го работал в «Арисе». С командой из Лимасола белорусский специалист стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23 и взял Суперкубок страны-2023. Также Шпилевский выигрывал чемпионат Казахстана (2020) вместе с «Кайратом», в котором работал с 2018-го по 2021 год.