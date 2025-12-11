Metaratings: «Спартак» встречался с представителями защитника «Балтики» Сауся

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао провел встречу с представителями защитника «Балтики» Владислава Сауся, сообщает Metaratings.

Московский клуб пока не делал предложение о трансфере 22-летнего россиянина. Отмечается, что переговорам мешает неопределенность касательно будущего главного тренера красно-белых.

Саусь играет за «Балтику» с 2024 года, куда он перешел из «Зенита». Контракт игрока с калининградским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Саусь провел за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.