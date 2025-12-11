Орлов о Глушенкове: «Он очень фантазийный»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему нравится в полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Знаете, что мне нравится у Глушенкова? Он очень фантазийный. Фантазии в голове очень симпатичные. И то, что он придумывает в голове вот эти комбинации, меня, как футболиста, это очень греет. Поэтому я и говорю, что он игрок. Хороший игрок! На него надо ставить. У него, бывает, не получается с точностью. У него характер непростой, где-то он обижается на кого-то, а самому надо в себе разобраться. Все бывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провел за «Зенит» 20 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.