11 декабря 2025, 16:51

Орлов о Глушенкове: «Он очень фантазийный»

Анастасия Пилипенко

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему нравится в полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Знаете, что мне нравится у Глушенкова? Он очень фантазийный. Фантазии в голове очень симпатичные. И то, что он придумывает в голове вот эти комбинации, меня, как футболиста, это очень греет. Поэтому я и говорю, что он игрок. Хороший игрок! На него надо ставить. У него, бывает, не получается с точностью. У него характер непростой, где-то он обижается на кого-то, а самому надо в себе разобраться. Все бывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провел за «Зенит» 20 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Популярное видео
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Мостовой заявил, что «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ

Мостовой — о работе Шпилевского в «Пари НН»: «Он зазвездился. Не знаю, кто он такой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
2
 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
3
 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
4
 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
5
 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
6
 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
7
 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
8
 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
9
 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
10
 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
11
 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
12
 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
13
 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
14
 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
15
 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
16
 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
Результаты / календарь
21.03 13:45 Ахмат – Ростов - : -
21.03 16:00 ЦСКА – Динамо Мх - : -
21.03 18:15 Краснодар – Пари НН - : -
21.03 20:30 Балтика – Сочи - : -
22.03 13:45 Оренбург – Спартак - : -
22.03 16:00 Динамо – Зенит - : -
22.03 16:30 Кр. Советов – Рубин - : -
22.03 19:00 Локомотив – Акрон - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брайан Александр Хиль
Балтика

 12
Алексей Батраков
Локомотив

 11
Эдуард Сперцян
Краснодар

 11
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

 11
Алексей Батраков
Локомотив

 7
Ильзат Ахметов
Крылья Советов

 5
И К Ж
Джон Кордоба
Краснодар

 19 1 2
Виктор Мелехин
Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Краснодар

 19 1 7
Вся статистика

