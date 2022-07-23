Мостовой — об удалении Черникова: «Зачем он отмахивался? Мозес картинно упал. Что еще ему делать?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Черников сам виноват. Он должен был сориентироваться. Когда Мозес боролся с другим футболистом «Краснодара», он был в борьбе. Черников выскакивает из-за спины. Мозес цепляется в борьбе, цепляется ногами, руками, он даже не видит ничего. Если бы Черников начал играть корпусом, то желтая была бы показана Мозесу и все. Но зачем он отмахивался? Мозес картинно упал. Что еще ему делать?

Что касается Соболева, то он просто сыграл как хороший нападающий, как высокий сильный нападающий. Он выпрыгнул, выиграл позицию, отодвинул защитника. Он же не бил его рукой. Думаю, что судья поступил правильно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.