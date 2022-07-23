Защитник «Краснодара» Литвинов: «Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону»
Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов заявил, что у него нет претензий к главному арбитру встречи 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4) Кирилла Левникова.
«По поводу удаления? Там была отмашка. Но я не разбирал моменты. Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону», — заявил Литвинов в эфире «Матч Премьер».
На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «быков» Александр Черников.
В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург», а «Краснодар» 29 июля сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».
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|1
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|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
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|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
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|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
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|1
|0
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|
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|
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|1
|
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|1
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|1
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
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|0
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|0
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Зобнин
Спартак
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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