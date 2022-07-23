Защитник «Краснодара» Литвинов: «Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов заявил, что у него нет претензий к главному арбитру встречи 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4) Кирилла Левникова.

«По поводу удаления? Там была отмашка. Но я не разбирал моменты. Я не увидел, чтобы судья свистел в одну сторону», — заявил Литвинов в эфире «Матч Премьер».

На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «быков» Александр Черников.

В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург», а «Краснодар» 29 июля сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».