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Сегодня, 22:52

Мостовой удивился крупной победе «Спартака» над «Краснодаром»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.
«Я не ожидал такой крупный счет, хотя думал, что «Спартак» должен выиграть. Сегодня москвичи превзошли «Краснодар», у которого половина ребят второй раз вообще играют. Я удивлен только крупной победе», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» набрал 4 очка в двух стартовых турах. В следующем матче красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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Зенит – Кр. Советов
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