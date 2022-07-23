Мостовой удивился крупной победе «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Я не ожидал такой крупный счет, хотя думал, что «Спартак» должен выиграть. Сегодня москвичи превзошли «Краснодар», у которого половина ребят второй раз вообще играют. Я удивлен только крупной победе», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» набрал 4 очка в двух стартовых турах. В следующем матче красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».