Мостовой — о лимите на легионеров: «В Советском Союзе вообще иностранцев не было»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о лимите на легионеров.

49 процентов опрошенных считают, что иностранные игроки повышают уровень РПЛ, 60 процентов — что делают его более зрелищным, 57 процентов — что усиливают конкуренцию внутри команд.

«В Советском Союзе у нас вообще иностранцев не было, но футбол при этом развивался. У нас был один из самых сильных чемпионатов. Сейчас смотришь на команду, которая ниже восьмого места, и там семь-восемь легионеров есть везде. Ужесточат лимит — будут играть русские ребята, которые три раза по мячу попадают, а получают бешеные деньги», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также объяснил, почему российские игроки на данный момент не являются движущей силой в РПЛ.

«Голодными должны быть. Футбол должен стоять на первом месте. Сейчас он у многих игроков находится на втором, а то и на третьем месте. Главное — попасть в хорошую команду, где дадут много денег. И все, наслаждаются жизнью», — добавил Мостовой.

Александр Козлов