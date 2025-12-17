Пономарев: «Очень положительно отношусь к возможному ужесточению лимита на легионеров»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о лимите на легионеров.

27 процентов опрошенных ВЦИОМ болельщиков опасаются, что ужесточение лимита в РПЛ вызовет рост зарплат у стагнирующих футболистов, а 23 процента опрошенных считают, что новый лимит поспособствует снижению уровня РПЛ. В качестве положительных моментов ужесточения лимита 55 процентов назвали шанс для молодых российских игроков проявить себя, 32 процента выделили развитие футбола в долгосрочной перспективе.

«Очень положительно отношусь к возможному ужесточению лимита на легионеров. Новый министр спорта говорил, что нужно менять эту позицию, чтобы хотя бы пять человек оставалось в стартовом составе. Считаю, что нужно вообще троих оставлять, а можно вообще их убрать. Не нужны нам легионеры. Тем более мы не участвуем ни в каких серьезных соревнованиях: ни чемпионат мира, ни Европы. Зачем они нам нужны?» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Мелания Титаева