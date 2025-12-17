Лукас Вера успешно прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», Лукас Вера успешно прошел медицинский осмотр для подписания контракта с «Локомотивом». В ближайшие дни 28-летний аргентинец заключит контракт с московским клубом.

Ранее «СЭ» сообщил, что Вера подпишет контракт с «Локомотивом» на 2,5 года.

Последним клубом Веры стал «Аль-Вахда». 23 сентября арабский клуб разорвал контракт с аргентинцем.