Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Жалко. Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока, особенно для «Спартака». В последнее время мы видели как тренерский штаб менялся, но у всех он был не на счету. Всегда, когда играл, определял, решал или что-то делал. Как в Лиге Европы. Даже с Ваноли, не говоря с Тедеско, хотя он первый начал его заваливать. Посадил во втором круге. Неправильно, но что же здесь сказать. Не все же понимают в футболе. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что соглашение 25-летнего российского футболиста с действующим чемпионом РПЛ будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

1 июня красно-белые объявили об уходе из клуба Бакаева на правах свободного агента.