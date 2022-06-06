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Мостовой — о Бакаеве: «Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»

Мостовой назвал приобретением для «Зенита» возможный переход в клуб Бакаева
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Жалко. Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока, особенно для «Спартака». В последнее время мы видели как тренерский штаб менялся, но у всех он был не на счету. Всегда, когда играл, определял, решал или что-то делал. Как в Лиге Европы. Даже с Ваноли, не говоря с Тедеско, хотя он первый начал его заваливать. Посадил во втором круге. Неправильно, но что же здесь сказать. Не все же понимают в футболе. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что соглашение 25-летнего российского футболиста с действующим чемпионом РПЛ будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

1 июня красно-белые объявили об уходе из клуба Бакаева на правах свободного агента.

Зелимхан Бакаев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар

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