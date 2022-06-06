Источник: Бакаев подпишет 3-летний контракт с «Зенитом»

«РБ Спорт»: Бакаев подпишет контракт с «Зенитом» на три года

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подпишет контракт с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение 25-летнего российского футболиста с действующим чемпионом РПЛ будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.