В «Зените» отреагировали на новость о подписании Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

«Пора привыкнуть, что мы не комментируем процессы», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» написал, что 25-летний хавбек подпишет контракт с «Зенитом» на три года.

Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.