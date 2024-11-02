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2 ноября, 23:55

Мостовой: «Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак». Две команды были почти одинаковые. В голе Бонгонда Игорь Акинфеев мог дотянуться, но не смог. Ну ладно. Так бывает. Просто мяч немного свалился, хотя он был берущимся. С первых минут было видно, что «Спартак» владеет преимуществом. ЦСКА на 27-28-й минуте впервые дошли до ворот. Когда «Спартак» забил, было понятно, что они не проиграют», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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