Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Момент с Рошей — однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул! Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы», — сказал Мостовой «СЭ».

Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о том, упустил ли игру арбитр матча Алексей Сухой.

«Судья же не один. Они сидят перед тремя телевизорами. Удивляюсь, почему Роша получил карточку и начал спорить», — добавил Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.