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Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Момент с Рошей — однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул! Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы», — сказал Мостовой «СЭ».

Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о том, упустил ли игру арбитр матча Алексей Сухой.

«Судья же не один. Они сидят перед тремя телевизорами. Удивляюсь, почему Роша получил карточку и начал спорить», — добавил Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Александр Мостовой
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
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12
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