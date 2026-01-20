Мостовой — про нападение «Зенита»: «У них все в порядке с атакующим потенциалом»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о линии нападения «Зенита».

«Несмотря на уход Лусиано Гонду и Кассьерры, у «Зенита» сильные фланговые нападающие, а также игроки, которые играют под нападающим. Так что с атакующим потенциалом у них все в порядке. Что касается Соболева, то его уровень должен оценивать не я, а Семак. Но других россиян, способных играть на высоком уровне в нападении «Зенита», на мой взгляд, сейчас в чемпионате нет», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России.

Александр Козлов