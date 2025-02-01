Александр Мостовой: «Во Франции уважения к футболистам побольше, чем в России»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Страсбура» Александр Мостовой поделился мнением о разнице отношения к футболистам в России и во Франции.

Ранее экс-полузащитник сборной Франции Флоран Малуда назвал Мостового одной из легенд футбола.

«Малуда сказал, что бывших игроков должны уважать? Во Франции побольше уважения к футболистам, — цитирует Мостового «РБ Спорт». — Они часто выигрывают международные соревнования. Там из 20 команд как минимум в 15 все футбольные люди. У нас немного по-другому: часто бывает так, что нефутбольных больше. Иногда начинает бесить: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить чему-то».

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он особенно известен по своим выступлениям за «Спартак», «Страсбур» и испанскую «Сельту».

Малуда является четырехкратным чемпионом Франции в составе «Лиона», чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в составе «Челси», а также серебряным призером чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.