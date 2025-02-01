Сергей Юран: «Тихий — лидер и боец, его опыт пригодится любой команде»
Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением о Дмитрии Тихом, который покинул «Пари НН» в ноябре 2024 года.
«Дмитрий — отличный игрок, боец и лидер команды. Его опыт может пригодиться любому коллективу. Понятно, что мы сейчас не берем «Спартак», «Зенит» или другие топ-клубы, но остальным он точно будет полезен. Для меня странно, что пока он без команды», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Тихий на старте сезона-2024/25 провел за «Пари НН» 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|3
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|39
|
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|18
|11
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|3
|36-14
|37
|
4
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|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|18
|11
|2
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|35
|
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|18
|
11
|Динамо Мх
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|3
|8
|7
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|17
|
12
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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