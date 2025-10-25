Мостовой — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Есть 3 очка и какая разница, как играли?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Оренбургом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«В перерыве меня тоже спросили, я сказал: «Давайте дождемся конца игры». Потому что все эти разговоры, что плохо играли... «Оренбург» тоже приехал не просто отбывать номер. «Спартаку» было тяжело, но закончилось так, как я предполагал — они победили. Есть три очка и какая разница, как играли? Ты смотришь в таблицу, «Спартак» там в 4 очках от первого места», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-й строчке в турнирной таблице.