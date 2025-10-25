ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахматов.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча.